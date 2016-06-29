韩国数据：5月百货店和折扣店销售双双下降，增强关于消费减弱的担忧

路透首尔6月29日 - 韩国政府周三公布的最终数据显示，5月大型百货店和折扣店销售双双下降，且表现逊于初值，支持决策者关于韩国消费减弱的担忧。

韩国产业通商资源部公布，5月份由现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货商店营收总额同比下降2.7%。初步数据为增长1.5%。

这终止了之前两个月的涨势，且远逊于4月的同比增长4.3%。

产业通商资源部表示，童装和体育用品在百货店销售中跌幅居前，5月下跌了7.8%，并补充称今年5月公共假日少于去年，这也令利润大幅减少。

数据还显示，5月折扣商店销售较上年同期下降6.3%，初值为减少5.5%，4月为增加1.7%。 (完)