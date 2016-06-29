韩国数据：5月百货店和折扣店销售双双下降，增强关于消费减弱的担忧

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透首尔6月29日 - 韩国政府周三公布的最终数据显示，5月大型百货店和折扣店销售双双下降，且表现逊于初值，支持决策者关于韩国消费减弱的担忧。
韩国产业通商资源部公布，5月份由现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货商店营收总额同比下降2.7%。初步数据为增长1.5%。
这终止了之前两个月的涨势，且远逊于4月的同比增长4.3%。
产业通商资源部表示，童装和体育用品在百货店销售中跌幅居前，5月下跌了7.8%，并补充称今年5月公共假日少于去年，这也令利润大幅减少。
数据还显示，5月折扣商店销售较上年同期下降6.3%，初值为减少5.5%，4月为增加1.7%。 (完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完