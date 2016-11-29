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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 10:31 BJT

韩国数据：10月百货公司销售增长创三个月最高，受政府牵头促销提振

路透首尔11月29日 - 产业通商资源部周二称，韩国10月百货公司销售增速为三个月最高，拜政府牵头全国性打折销售所赐。

数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店，10月销售总额较上年同期增长6%，为7月增长7%以来的最快增幅。

9月销售总额较上年同期增长4.1%。

该部称，10月家用品销量增幅最大，同比上升15.6%。

去年开始，政府决定设定一个时期，让几乎所有的大型零售商大幅打折，以促进消费支出，类似于美国的黑色星期五或网络星期一。

数据还显示，折扣店10月销售同比上升0.9%，在前两个月下跌后反弹。

便利商店10月需求依然稳定，销售同比增长15.5%，略低于9月15.9%的增幅。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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