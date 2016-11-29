韩国数据：10月百货公司销售增长创三个月最高，受政府牵头促销提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月29日 - 产业通商资源部周二称，韩国10月百货公司销售增速为三个月最高，拜政府牵头全国性打折销售所赐。
数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店，10月销售总额较上年同期增长6%，为7月增长7%以来的最快增幅。
9月销售总额较上年同期增长4.1%。
该部称，10月家用品销量增幅最大，同比上升15.6%。
去年开始，政府决定设定一个时期，让几乎所有的大型零售商大幅打折，以促进消费支出，类似于美国的黑色星期五或网络星期一。
数据还显示，折扣店10月销售同比上升0.9%，在前两个月下跌后反弹。
便利商店10月需求依然稳定，销售同比增长15.5%，略低于9月15.9%的增幅。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。