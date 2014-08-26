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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 05:09 BJT

韩国数据：8月消费者信心改善，受政府7月底推出刺激消费新措施带动

路透首尔8月27日 - 韩国央行周三公布数据显示，8月消费者信心指数在之前一月回落后小涨，这是政府在7月底推出刺激消费新措施后的首份调查报告。

韩国央行在声明中表示，8月消费者信心指数从7月的105升至107，同6月水准一致。

指数高于100表示消费者对未来一个月经济和生活状况将改善的人数超过预期经济和生活状况将恶化的人数。

分项指数中，对未来经济状况的信心改善最大，也对指数上涨贡献最多。

该调查是在8月13-20日进行的，几周前韩国才推出规模达110亿美元的刺激支出措施，以提振内需。

央行还表示，消费者8月对未来12个月通胀率的预估中值连续第四个月维持在2.8%。(完)
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