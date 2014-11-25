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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 05:06 BJT

韩国数据：11月消费者信心降至14个月最低

路透首尔11月26日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国11月消费者信心指数降至14个月最低水准，尽管保持在100中性水准之上，但显示出提升消费者支出的难度。

韩国央行在声明中表示，11月消费者信心指数由10月的105降至103，为去年9月来最低。

指数高于100表示消费者对未来一个月经济和生活状况将改善的人数超过预期经济和生活状况将恶化的人数。

自2012年12月触及99以来，该指数一直保持在100之上。

央行还表示，11月消费者对未来12个月通胀率的预估中值维持在2.7%，同10月触及的纪录低点持平。(完)
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