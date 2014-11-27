韩国数据：12月制造业景气判断指数升至四个月高位80

路透首尔11月28日 - 韩国央行周五公布的调查显示，12月韩国制造商对业务前景的展望升至四个月高位，给该国乏善可陈的经济复苏带来一些鼓舞。

韩国央行经季节调整的12月制造业景气判断指数从11月的76升至80，为8月来最高水准。

读数在100以下显示预期未来几个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司，不过，即便在金融状况较好的时期，该指数通常也处于较低的水平。

几个小时后，韩国将公布10月工业生产数据，路透访查的分析师预计，经季节调整后工业生产较9月增长。(完)