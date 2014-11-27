韩国数据：12月制造业景气判断指数升至四个月高位80

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透首尔11月28日 - 韩国央行周五公布的调查显示，12月韩国制造商对业务前景的展望升至四个月高位，给该国乏善可陈的经济复苏带来一些鼓舞。
韩国央行经季节调整的12月制造业景气判断指数从11月的76升至80，为8月来最高水准。
读数在100以下显示预期未来几个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司，不过，即便在金融状况较好的时期，该指数通常也处于较低的水平。
几个小时后，韩国将公布10月工业生产数据，路透访查的分析师预计，经季节调整后工业生产较9月增长。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。