韩国数据：3月消费者信心下滑至三个月最低，通胀预估处于纪录低位

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透首尔3月26日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国3月消费者信心指数下滑至三个月最低，反应对该国经济复苏仍存有部分疑虑，但消费者信心仍处于荣枯分水岭之上。
未来12个月通胀预期降至2002年2月开始记录该数据以来最低。
韩国央行在声明中表示，3月消费者信心指数降至101，2月为103。
指数高于100表示，相对于2003-2014年的长期均值，消费者对未来一个月经济和生活状况的信心增强。
央行还表示，3月消费者对未来12个月通胀率的预估中值下滑至2.5%，2月为2.6%。自2011中触及4.3%的峰值后，通胀预期稳步下滑，现处于2.5%-3.5%的央行预估区间的底部。(完)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
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