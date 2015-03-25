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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 05:10 BJT

韩国数据：3月消费者信心下滑至三个月最低，通胀预估处于纪录低位

路透首尔3月26日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国3月消费者信心指数下滑至三个月最低，反应对该国经济复苏仍存有部分疑虑，但消费者信心仍处于荣枯分水岭之上。

未来12个月通胀预期降至2002年2月开始记录该数据以来最低。

韩国央行在声明中表示，3月消费者信心指数降至101，2月为103。

指数高于100表示，相对于2003-2014年的长期均值，消费者对未来一个月经济和生活状况的信心增强。

央行还表示，3月消费者对未来12个月通胀率的预估中值下滑至2.5%，2月为2.6%。自2011中触及4.3%的峰值后，通胀预期稳步下滑，现处于2.5%-3.5%的央行预估区间的底部。(完)

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