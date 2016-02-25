韩国数据：2月消费者信心指数降至八个月低位

路透首尔2月25日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数连续第三个月下跌，跌至八个月以来最低水平，使该国脆弱的复苏更令人担忧。

韩国央行表示，2月综合消费者信心指数跌至98，1月为100。

该数据为去年6月以来最低，也是此后首次降至中性水平以下。

消费者信心指数高于100，表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

调查显示，家庭对未来收入看法最悲观。

周四的数据可能加强市场对央行3月再次降息的预期。一些分析师称，为确保经济稳步复苏，需采取更多措施。

韩国央行调查还显示，2月消费者对未来12个月通胀率的预估中值仍为2.5%，连续第七个月保持不变。