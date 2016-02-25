韩国数据：2月消费者信心指数降至八个月低位

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透首尔2月25日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数连续第三个月下跌，跌至八个月以来最低水平，使该国脆弱的复苏更令人担忧。
韩国央行表示，2月综合消费者信心指数跌至98，1月为100。
该数据为去年6月以来最低，也是此后首次降至中性水平以下。
消费者信心指数高于100，表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
调查显示，家庭对未来收入看法最悲观。
周四的数据可能加强市场对央行3月再次降息的预期。一些分析师称，为确保经济稳步复苏，需采取更多措施。
韩国央行调查还显示，2月消费者对未来12个月通胀率的预估中值仍为2.5%，连续第七个月保持不变。
韩国央行称此次调查在2月11-18日进行，访问了全国各地的逾2,000个家庭。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。