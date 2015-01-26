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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 05:05 BJT

韩国数据：1月消费者信心改善，结束三个月连跌

路透首尔1月27日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国1月消费者信心指数四个月来首次增长，而通胀预期仍保持在纪录低位。

韩国央行在声明中表示，1月消费者信心指数小升至102，12月修正后为101。

指数高于100表示消费者对未来一个月经济和生活状况将改善的人数超过预期经济和生活状况将恶化的人数。

央行还表示，1月消费者对未来12个月通胀率的预估中值与12月持平，仍为2.6%。(完)
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