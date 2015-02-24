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亚洲 | 2015年 2月 25日 星期三 05:08 BJT

韩国数据：2月消费者信心升至三个月高位

路透首尔2月25日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数连续第二个月攀升，至三个月最高水平，为脆弱的经济复苏助力。

韩国央行在声明中表示，2月消费者信心指数小升至103，为去年11月以来最高。1月为102。

指数高于100表示，相对于2003-2014年的长期均值，消费者对未来几个月经济和生活状况的信心增强。该指数自2012年12月以来一直处于100之上。

央行还表示，2月消费者对未来12个月通胀率的预估中值仍为2.6%，连续第三个月持平。(完)
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