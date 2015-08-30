韩国数据：9月制造业景气判断指数持平于上月的73，制造商看法仍悲观

路透首尔8月31日 - 韩国央行周一公布的数据显示，9月韩国制造商对业务前景的看法与8月一样悲观，因出口疲弱遏制制造业活动。

韩国央行9月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)持平于8月的73。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。自2011年1月触及101以来，该指数一直守在100以下。