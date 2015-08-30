韩国数据：9月制造业景气判断指数持平于上月的73，制造商看法仍悲观

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月31日 - 韩国央行周一公布的数据显示，9月韩国制造商对业务前景的看法与8月一样悲观，因出口疲弱遏制制造业活动。
韩国央行9月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)持平于8月的73。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。自2011年1月触及101以来，该指数一直守在100以下。
受访者指出，国内需求低迷和经济形势的不确定性是他们最大的担忧。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”