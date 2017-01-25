韩国数据：2月制造业景气判断指数较上月微升－央行调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透首尔1月26日 - 韩国央行周四公布的数据显示，2月韩国制造业者对未来业务状况保持悲观看法，但较上月略有好转。
韩国央行2月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)升至78，1月为73。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
在分项指数中，2月未经季节性因素调整的中小企业分项指数增长最快，从1月的60升至67。
2月，包括大型企业集团、出口商和国内消费相关企业在内的所有被调查公司的信心均回升，但仍远低于100。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。