特写：韩国人口老龄化严重 “单身贵族”受商家青睐

焦点：澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高 但核心通胀仍低于目标
路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。
路透首尔10月30日（记者Sohee Kim/Joyce Lee） - 随着韩国人口急剧老龄化，洗衣机、包装食品及宠物用品等诸多消费品制造商日益瞄准像Lee Dong Soo这类消费者，他34岁，带着宠物猫独自居住。
“单身贵族”消费是韩国经济的一个亮点，这个群体往往会花更多的钱购买食品以及其他商品。韩国消费者需求迟滞，拖累整体经济。
他说，“与已婚的朋友们相比，我在购买食品、逛街及涉足新爱好方面花钱不少。”他是名职业歌手，住在首尔时尚地段--江南区。
韩国人口老龄化速度是全球最快的，且年轻人结婚较晚或者根本不结婚。 去年，韩国男性平均初婚年龄为32.2岁，女性为29.6岁，而1990年时分别为27.8岁和24.8岁。
为了吸引像Lee这样的消费者，三星电子(005930.KS)今年8月推出一款较窄较高的“苗条型”冰箱。三星高级副总裁Koo-yeun Choi说，这款冰箱最适合单人家庭的生活方式。
韩国最大的食品制造商CJ Cheiljedang(097950.KS)正扩展一项去年推出的、以单身族为重点的营销策略。
“我们为单身族特别是办公室职员及大学生，举办促销活动、开设烹饪课程，”CJ Cheiljedang执行副总裁Kim Tai-joon说。
据韩国统计局数据，2012年时，单人家庭占总数的25.3%，到2035年时该比例料将升至34.3%。
据咨询公司欧睿（Euromonitor）数据，韩国的人口结构变化与日本近年来的情况相似。2011年时日本的单人家庭占总数31.5%，10年前为27.9%。
韩国产业经贸研究院预计，单人家庭的消费能力到2020年将达到1,130亿美元，是2010年的两倍。
LG电子(066570.KS)和东部大宇电子（Dongbu Daewoo Electronics）自去年以来积极将重点放在单人家庭，推出适合单人家庭的家电产品，例如小容量洗衣机、机器人真空吸尘器及便携式电视机等。
韩国大宇证券的零售业分析师Baek Woon-mok说，包装的、即食的、单人份为主的食品在2013年销售额约3万亿韩元（29亿美元），预计今年将增长15%。
此外，韩国农协经济研究所的报告称，宠物行业的生意也日益兴隆，因为单身族将宠物猫和狗视同家庭成员，为宠物花钱非常慷慨。韩国宠物行业规模在2013年时为1万亿韩元，到2020年将增至6万亿韩元。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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