《特写》韩国人口老龄化严重，“单身贵族”受商家青睐

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月30日（记者Sohee Kim/Joyce Lee） - 随着韩国人口急剧老龄化，洗衣机、包装食品及宠物用品等诸多消费品制造商日益瞄准像Lee Dong Soo这类消费者，他34岁，带着宠物猫独自居住。

“单身贵族”消费是韩国经济的一个亮点，这个群体往往会花更多的钱购买食品以及其他商品。韩国消费者需求迟滞，拖累整体经济。

他说，“与已婚的朋友们相比，我在购买食品、逛街及涉足新爱好方面花钱不少。”他是名职业歌手，住在首尔时尚地段--江南区。

韩国人口老龄化速度是全球最快的，且年轻人结婚较晚或者根本不结婚。 去年，韩国男性平均初婚年龄为32.2岁，女性为29.6岁，而1990年时分别为27.8岁和24.8岁。

为了吸引像Lee这样的消费者，三星电子 今年8月推出一款较窄较高的“苗条型”冰箱。三星高级副总裁Koo-yeun Choi说，这款冰箱最适合单人家庭的生活方式。

韩国最大的食品制造商CJ Cheiljedang 正扩展一项去年推出的、以单身族为重点的营销策略。

“我们为单身族特别是办公室职员及大学生，举办促销活动、开设烹饪课程，”CJ Cheiljedang执行副总裁Kim Tai-joon说。

据韩国统计局数据，2012年时，单人家庭占总数的25.3%，到2035年时该比例料将升至34.3%。

据咨询公司欧睿（Euromonitor）数据，韩国的人口结构变化与日本近年来的情况相似。2011年时日本的单人家庭占总数31.5%，10年前为27.9%。

韩国产业经贸研究院预计，单人家庭的消费能力到2020年将达到1,130亿美元，是2010年的两倍。

LG电子 和东部大宇电子（Dongbu Daewoo Electronics）自去年以来积极将重点放在单人家庭，推出适合单人家庭的家电产品，例如小容量洗衣机、机器人真空吸尘器及便携式电视机等。

韩国大宇证券的零售业分析师Baek Woon-mok说，包装的、即食的、单人份为主的食品在2013年销售额约3万亿韩元（29亿美元），预计今年将增长15%。

此外，韩国农协经济研究所的报告称，宠物行业的生意也日益兴隆，因为单身族将宠物猫和狗视同家庭成员，为宠物花钱非常慷慨。韩国宠物行业规模在2013年时为1万亿韩元，到2020年将增至6万亿韩元。（完）