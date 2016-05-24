韩国股市：交易时间自8月1日起延长30分钟，以吸引更多业务

路透首尔5月24日 - 韩国股市交易时间将从目前的六个小时延长30分钟，今年8月1日起生效，韩国交易所着眼于吸引更多业务。

“随着金融市场愈发全球化，出于时差原因，交易时间较短对迅速反映中国等海外市场信息构成很大阻碍，”韩国交易所周二在声明中说。

该交易所还表示，担心由于交易时间较短，韩国在吸引流动性方面可能落后于亚洲地区其他竞争者。

韩国政府4月正式宣布了这一变动。

从8月1日起，韩国股市交易时间将为0000GMT至0630GMT。(完)