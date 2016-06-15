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国际财经 | 2016年 6月 15日 星期三 09:17 BJT

韩国称该国股市短期内难以纳入MSCI发达市场指数

路透首尔6月15日 - 韩国周三称，韩国股市看来短期内难以纳入MSCI发达市场指数，此前该国未能进入待审名单。

韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo在讨论MSCI决定的会议上公开表示，MSCI要求的韩元离岸交易近期也很难实现。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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