韩国称该国股市短期内难以纳入MSCI发达市场指数

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透首尔6月15日 - 韩国周三称，韩国股市看来短期内难以纳入MSCI发达市场指数，此前该国未能进入待审名单。
韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo在讨论MSCI决定的会议上公开表示，MSCI要求的韩元离岸交易近期也很难实现。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。