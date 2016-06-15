韩国称该国股市短期内难以纳入MSCI发达市场指数

美国商务部长被提名人罗斯将在任命听证会上辩称不反对贸易

路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。