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国际财经 | 2017年 5月 12日 星期五 09:31 BJT

韩国称民间消费脆弱 但出口强劲提振投资

路透首尔5月12日 - 韩国周五称，民间消费复苏仍然疲弱，不过出口迅速增长带动产出和投资。

企划财政部称3月零售销售较前月持平，凸显内需复苏脆弱。2月零售销售增长3.2%。

该部在月度经济评估中表示，设施投资和工业生产都显示大幅增长，这归功于出口好转。

该部提到，经济面临一些不确定性，比如美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息及可能协商贸易协定等。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李爽)
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