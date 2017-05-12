韩国称民间消费脆弱 但出口强劲提振投资

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透首尔5月12日 - 韩国周五称，民间消费复苏仍然疲弱，不过出口迅速增长带动产出和投资。
企划财政部称3月零售销售较前月持平，凸显内需复苏脆弱。2月零售销售增长3.2%。
该部在月度经济评估中表示，设施投资和工业生产都显示大幅增长，这归功于出口好转。
该部提到，经济面临一些不确定性，比如美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息及可能协商贸易协定等。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李爽)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。