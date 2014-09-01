表格：韩国8月出口按年减少0.1%为5月以来首度下滑，进口增长3.1%

路透首尔9月1日 - 韩国产业通商资源部周一公布8月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):

8月 *7月

贸易收支(10亿美元) 3.4 2.4

出口(10亿美元) 46.3 48.3

(较上年同期变动百分比) -0.1 +5.4

进口(10亿美元) 42.9 45.9

(较上年同期变动百分比) +3.1 +5.8

* 为2014年8月14日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测8月出口较上年同期成长0.2%，进口预估为成长5.1%。

- 出口为5月下滑1.0%以来首度按年下降。

- 汤森路透计算显示，8月平均每工作日出口值为20.6亿美元，7月修正为19.3亿美元。

- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。