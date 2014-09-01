表格：韩国8月出口按年减少0.1%为5月以来首度下滑，进口增长3.1%

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透首尔9月1日 - 韩国产业通商资源部周一公布8月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):
8月 *7月
贸易收支(10亿美元) 3.4 2.4
出口(10亿美元) 46.3 48.3
(较上年同期变动百分比) -0.1 +5.4
进口(10亿美元) 42.9 45.9
(较上年同期变动百分比) +3.1 +5.8
* 为2014年8月14日公布的修正值
附注:
- 路透调查结果为，分析师预测8月出口较上年同期成长0.2%，进口预估为成长5.1%。
- 出口为5月下滑1.0%以来首度按年下降。
- 汤森路透计算显示，8月平均每工作日出口值为20.6亿美元，7月修正为19.3亿美元。
- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。
- 以产品类别分，出口最大宗的是电子产品，占比超五分之一；其次是石油产品和工业机械。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)