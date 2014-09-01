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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 10:43 BJT

韩国经济：9月出口将呈现相当正面的表现--官员

路透首尔9月1日 - 韩国产业通商资源部通商和投资局主管Kwon Pyung-oh称，韩国9月出口同比增幅将高于8月，因今年9月工作天数比去年同期多一天。

“目前对于韩国出口影响最大的因素是全球贸易的恢复情况...发达经济体复苏的速度有多块，这将(带来相当大的影响)，”Kwon Pyung-oh称。

他还表示，9月出口还将取决于国内汽车制造商在经历罢工后，生产恢复的速度如何。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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