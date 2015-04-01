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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 09:34 BJT

更新版 1-韩国经济：3月出口下滑且通胀率创16年低位，央行降息压力升高

Im表示，他预计今年5月会再次降息。

韩国产业通商资源部数据显示，3月出口较上年同期下降4.2%，创2013年2月来最大跌幅，路透调查预估中值为下降1.8%。

3月进口较上年同期下降15.3%，因内需仍疲弱和受全球能源价格下滑影响。进口下滑使3月贸易顺差达到创纪录的84亿美元。

汤森路透计算显示，韩国3月平均每个工作日出口额为19.6亿美元，较上年同期的21.8亿美元减少10.1%。

韩国统计局公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上涨0.4%，受能源价格下降和消费者需求疲弱影响，符合路透调查预估。3月CPI同比升幅为1999年7月以来最低。

一份民间调查结果显示，韩国3月制造业活动及新出口订单萎缩，这对于已显疲态的经济复苏而言是又一打击。

韩国央行3月初降息25个基点至纪录低位1.75%，是2012年初开始本轮宽松政策周期以来第六次降息。该央行将于4月9日举行下次政策会议。(完)

(编译 戴素萍/杜明霞；审校 王丽鑫/李春喜)
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