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亚洲 | 2015年 6月 21日 星期日 11:21 BJT

韩国数据：6月1-20日出口同比增长1.2%，进口大跌17%--海关

路透首尔6月21日 - 韩国海关周日公布的数据显示，6月1-20日的出口较上年同期略微增长1.2%，至295.52亿美元；进口大跌17%至252.47亿美元。

根据路透计算，6月1-20日的贸易顺差为43.1亿美元。

韩国海关只在网站上公布了出口和进口总额及百分比变化幅度，没有提供详细信息。6月全月的贸易数据将在7月1日公布。

韩国海关网站：(www.customs.go.kr(完)

(编译 李春喜; 审校 王丽鑫)

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