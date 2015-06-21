韩国数据：6月1-20日出口同比增长1.2%，进口大跌17%--海关

路透首尔6月21日 - 韩国海关周日公布的数据显示，6月1-20日的出口较上年同期略微增长1.2%，至295.52亿美元；进口大跌17%至252.47亿美元。

韩国海关只在网站上公布了出口和进口总额及百分比变化幅度，没有提供详细信息。6月全月的贸易数据将在7月1日公布。