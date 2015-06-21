韩国数据：6月1-20日出口同比增长1.2%，进口大跌17%--海关

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔6月21日 - 韩国海关周日公布的数据显示，6月1-20日的出口较上年同期略微增长1.2%，至295.52亿美元；进口大跌17%至252.47亿美元。
根据路透计算，6月1-20日的贸易顺差为43.1亿美元。
韩国海关只在网站上公布了出口和进口总额及百分比变化幅度，没有提供详细信息。6月全月的贸易数据将在7月1日公布。
韩国海关网站：(www.customs.go.kr(完)
(编译 李春喜; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”