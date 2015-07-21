韩国数据：7月1-20日出口同比下滑8.1%，进口锐减15.8%--关税厅

路透首尔7月21日 - 韩国关税厅周二公布的数据显示，7月1-20日的出口较上年同期下滑8.1%，至253.07亿美元；进口锐减15.8%，至247.21亿美元。

韩国海关只在网站上公布了出口和进口总额及百分比变化幅度，没有提供详细信息。7月全月的贸易数据将在8月1日公布。