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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:27 BJT

韩国数据：7月1-20日出口同比下滑8.1%，进口锐减15.8%--关税厅

路透首尔7月21日 - 韩国关税厅周二公布的数据显示，7月1-20日的出口较上年同期下滑8.1%，至253.07亿美元；进口锐减15.8%，至247.21亿美元。

根据路透计算，这样一来，7月1-20日的贸易顺差为5.9亿美元。

韩国海关只在网站上公布了出口和进口总额及百分比变化幅度，没有提供详细信息。7月全月的贸易数据将在8月1日公布。

韩国海关网站：(www.customs.go.kr)(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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