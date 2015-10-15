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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 08:12 BJT

表格：韩国9月出口修正为较上年同期下降8.4%，初值为下滑8.3%

路透首尔10月15日 - 韩国政府周四公布的修正数据显示，韩国9月出口较上年同期下降8.4%，初值为下滑8.3%。

9月进口修正值为下降21.8%，持平于初值。

以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差8.9 顺差8.9

出口额(10亿美元) 43.5 43.5

(较上年同期变动%) -8.4 -8.3

进口额(10亿美元) 34.6 34.6

(较上年同期变动%) -21.8 -21.8

注：*初值为产业通商资源部10月1日公布的数字。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李爽)

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