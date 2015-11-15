表格：韩国10月出口修正为下滑15.9%，初值为下滑15.8%

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透首尔11月15日 - 韩国关税厅周日公布的修正数据显示，10月出口较上年同期下降15.9%，初值为下降15.8%。
进口同比下降16.6%，与11月1日公布的初值一致。
以下为韩国关税厅发布的10月贸易修正数据：
10月 修正值 初值
贸易收支(10亿美元) 6.7 6.7
出口(10亿美元) 43.4 43.5
(较上年同期变动百分比) -15.9 -15.8
进口(10亿美元) 36.8 36.8
(较上年同期变动百分比) -16.6 -16.6
初值由韩国产业通商资源部于11月1日公布。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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