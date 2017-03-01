韩国数据：2月出口创五年来最大增幅，显示全球需求改善

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
* 贸易数据优于预期，显示全球需求增强
* 2月进出口双创2012年2月以来最大增幅
* 2月出口较上年同期增长20.2%(路透调查预估为增长14.7%)
* 2月进口较上年同期增长23.3%(路透调查预估为增长21.7%)
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
根据周三出炉的数据，2月出口及进口增幅均高于预期，且双双创下2012年2月以来最大增幅。
产业通商资源部表示，2月对中国出口连续四个月增长，半导体出口创最佳月度表现，跟随多月来电子产品出口增长的趋势。
2月出口较上年同期跳增20.2%至431.9亿美元；2月进口跳增23.3%至359.7亿美元。
韩国2月因此贸易顺差72.2亿美元。出口增长基本上已在预料之中，因为企划财政部长官上周已经宣布过。
接受路透调查的分析师曾预计，韩国2月出口增长14.7%，进口增长21.7%。
“2月份数据表明出口明显回升，无论是出口额和出口量看上去都在增长，”Eugene Investment & Securities分析师Lee Sang-jae表示。
“对中国的出口仍在增长，但是我们也得看部署“萨德”系统未来是否带来影响，”Lee Sang-jae所指的是首尔方面决定让美国在韩国部署导弹防御系统，此事已经引起了中韩之间的争吵。
韩国市场周三因公共假日休市。
路透计算显示，2月工作日平均出口额为19.6亿美元，1月为18.7亿美元。
尽管数据愈发乐观，但韩国及其他亚洲经济体当局担心，如果美国新任总统特朗普兑现承诺，采取更偏向贸易保护的立场，那么今年晚些时候出口将面临风险。
为防范这些问题，韩国本周稍早称，计划分散出口市场和产品，以减轻对中美这两个最大出口市场的依赖。
一些国内企业也决定提高在美国的投资，以防企业受到特朗普政策的冲击。特朗普承诺在美国创造更多就业。
LG电子(LG Electronics)周三宣布，将在美国田纳西州兴建一座家电工厂，价值2.5亿美元。(完) (编译 张若琪/孙国玉/王丽鑫；审校 张明钧/戴素萍/徐文焰)
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