表格：韩国7月出口按年增长5.7%增幅创七个月高位，进口增长5.8%

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透首尔8月1日 - 韩国产业通商资源部周五公布7月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):
7月 *6月
贸易收支(10亿美元) 2.5 5.5
出口(10亿美元) 48.4 47.9
(较上年同期变动百分比) +5.7 +2.5
进口(10亿美元) 45.9 42.4
(较上年同期变动百分比) +5.8 +4.1
* 为2014年7月15日公布的修正值
附注:
- 路透调查结果为，分析师预测7月出口较上年同期成长4.7%，进口预估为成长3.1%。
- 出口增幅为去年12月增长6.9%以来最高，进口增幅为2012年2月增长23.9%以来最高。
- 汤森路透计算显示，7月平均每工作日出口值为19.4亿美元，6月修正为21.8亿美元。
- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。
- 以产品类别分，出口最大宗的是电子产品，占比超五分之一；其次是石油产品和工业机械。(完) (编译 许娜；审校 于春红)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)