表格：韩国7月出口按年增长5.7%增幅创七个月高位，进口增长5.8%

路透首尔8月1日 - 韩国产业通商资源部周五公布7月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):

7月 *6月

贸易收支(10亿美元) 2.5 5.5

出口(10亿美元) 48.4 47.9

(较上年同期变动百分比) +5.7 +2.5

进口(10亿美元) 45.9 42.4

(较上年同期变动百分比) +5.8 +4.1

* 为2014年7月15日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测7月出口较上年同期成长4.7%，进口预估为成长3.1%。

- 出口增幅为去年12月增长6.9%以来最高，进口增幅为2012年2月增长23.9%以来最高。

- 汤森路透计算显示，7月平均每工作日出口值为19.4亿美元，6月修正为21.8亿美元。

- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。