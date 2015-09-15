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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 09:58 BJT

表格：韩国8月出口下修至同比下降14.9%，进口持平前值下降18.3%

路透首尔9月15日 - 韩国政府周二公布的修正数据显示，韩国8月出口较上年同期下降14.9%，初值为下滑14.7%。

以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差4.3 顺差4.3

出口额(10亿美元) 39.2 39.3

(较上年同期变动%) -14.9 -14.7

进口额(10亿美元) 35.0 35.0

(较上年同期变动%) -18.3 -18.3

注：*初值为产业通商资源部9月1日公布的数字。(完)

(编译 杜明霞；审校 李爽)

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