表格：韩国8月出口下修至同比下降14.9%，进口持平前值下降18.3%

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透首尔9月15日 - 韩国政府周二公布的修正数据显示，韩国8月出口较上年同期下降14.9%，初值为下滑14.7%。
以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差4.3 顺差4.3
出口额(10亿美元) 39.2 39.3
(较上年同期变动%) -14.9 -14.7
进口额(10亿美元) 35.0 35.0
(较上年同期变动%) -18.3 -18.3
注：*初值为产业通商资源部9月1日公布的数字。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
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