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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:22 BJT

表格：韩国1月出口修正为同比下滑18.8%%，初值为下滑18.5%

路透首尔2月16日 - 韩国关税厅周二公布的修正数据显示，1月出口较上年同期下降18.8%，初值为下降18.5%。

进口修正为同比下降20.0%，2月1日公布的初值为下滑20.1%。

以下为韩国关税厅发布的12月贸易修正数据：

1月 修正值 初值

贸易收支(10亿美元) 5.2 5.3

出口(10亿美元) 36.6 36.7

(较上年同期变动百分比) -18.8 -18.5

进口(10亿美元) 31.4 31.4

(较上年同期变动百分比) -20.0 -20.1

初值由韩国产业通商资源部于2月1日公布。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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