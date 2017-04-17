表格：韩国3月出口小幅下修为同比增长13.6%，进口上修为增长27.7%

路透首尔4月17日 - 海关数据显示，韩国3月出口小幅下修为较上年 同期增长13.6%，初值为增长13.7%。 根据韩国关税厅数据，3月进口上修为较上年同期增长27.7%，初值为 增长26.9%。 3月贸易顺差下修为62.7亿美元，低于初值的顺差65.5亿美元。 以下为韩国关税厅发布的3月贸易修正数据： 修正值 初值* 贸易收支(10亿美元) 顺差6.27 顺差6.55 出口额(10亿美元) 48.85 48.88 (较上年同期变动%) +13.6 +13.7 进口额(10亿美元) 42.58 42.32 (较上年同期变动%) +27.7 +26.9 * 初值为韩国产业通商资源部于4月1日公布。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)