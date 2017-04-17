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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 08:22 BJT

表格：韩国3月出口小幅下修为同比增长13.6%，进口上修为增长27.7%

    路透首尔4月17日 - 海关数据显示，韩国3月出口小幅下修为较上年
同期增长13.6%，初值为增长13.7%。
    
    根据韩国关税厅数据，3月进口上修为较上年同期增长27.7%，初值为
增长26.9%。

    3月贸易顺差下修为62.7亿美元，低于初值的顺差65.5亿美元。

    以下为韩国关税厅发布的3月贸易修正数据：
    
                                 修正值           初值*
    贸易收支(10亿美元)         顺差6.27        顺差6.55
    出口额(10亿美元)              48.85           48.88
          (较上年同期变动%)       +13.6           +13.7
    进口额(10亿美元)              42.58           42.32
          (较上年同期变动%)       +27.7           +26.9

    * 初值为韩国产业通商资源部于4月1日公布。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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