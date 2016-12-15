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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:32 BJT

韩国数据：11月进出口略微下修，贸易顺差上修至82亿美元

路透首尔12月15日 - 韩国关税厅周四公布的修正数据显示，11月出口较上年同期增长2.5%，略微低于初值，不过仍从上月3.2%的下跌中反弹。

数据显示，11月进口较上年同期跳涨9.3%，也低于初值的增长10.1%。

11月贸易顺差由初值的80亿美元上修至82亿。

修正值 初值

贸易收支(10亿美元) 8.20 8.00

出口(10亿美元) 45.41 45.49

(较上年同期变动百分比) +2.5 +2.7

进口(10亿美元) 37.21 37.49

(较上年同期变动百分比) +9.3 +10.1

* 初值由韩国产业通商资源部在12月1日公布。(完)

(编译 李春喜 审校 龚芳)

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