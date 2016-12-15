韩国数据：11月进出口略微下修，贸易顺差上修至82亿美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月15日 - 韩国关税厅周四公布的修正数据显示，11月出口较上年同期增长2.5%，略微低于初值，不过仍从上月3.2%的下跌中反弹。
数据显示，11月进口较上年同期跳涨9.3%，也低于初值的增长10.1%。
11月贸易顺差由初值的80亿美元上修至82亿。
修正值 初值
贸易收支(10亿美元) 8.20 8.00
出口(10亿美元) 45.41 45.49
(较上年同期变动百分比) +2.5 +2.7
进口(10亿美元) 37.21 37.49
(较上年同期变动百分比) +9.3 +10.1
* 初值由韩国产业通商资源部在12月1日公布。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。