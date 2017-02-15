表格：韩国1月出口修正后同比增长11.2%，与初值相同

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透首尔2月15日 - 周三公布的修正数据显示，韩国1月出口较上年 同期增长11.2%，与初值相同，且高于12月的增长6.4%。 根据韩国关税厅数据，1月进口较上年同期增长19.7%，增幅高于初值 的18.6%。 1月贸易顺差修正为28亿美元，低于初值的32亿美元。 以下为韩国关税厅发布的1月贸易修正数据： 修正值 初值* 贸易收支(10亿美元) 顺差2.81 顺差3.20 出口额(10亿美元) 40.31 40.33 (较上年同期变动%) +11.2 +11.2 进口额(10亿美元) 37.50 37.13 (较上年同期变动%) +19.7 +18.6 * 初值为韩国产业通商资源部于2月1日公布。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。