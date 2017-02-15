表格：韩国1月出口修正后同比增长11.2%，与初值相同

路透首尔2月15日 - 周三公布的修正数据显示，韩国1月出口较上年 同期增长11.2%，与初值相同，且高于12月的增长6.4%。 根据韩国关税厅数据，1月进口较上年同期增长19.7%，增幅高于初值 的18.6%。 1月贸易顺差修正为28亿美元，低于初值的32亿美元。 以下为韩国关税厅发布的1月贸易修正数据： 修正值 初值* 贸易收支(10亿美元) 顺差2.81 顺差3.20 出口额(10亿美元) 40.31 40.33 (较上年同期变动%) +11.2 +11.2 进口额(10亿美元) 37.50 37.13 (较上年同期变动%) +19.7 +18.6 * 初值为韩国产业通商资源部于2月1日公布。(完) (编译 许娜；审校 张涛)