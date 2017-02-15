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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 08:07 BJT

表格：韩国1月出口修正后同比增长11.2%，与初值相同

    路透首尔2月15日 - 周三公布的修正数据显示，韩国1月出口较上年
同期增长11.2%，与初值相同，且高于12月的增长6.4%。
    
    根据韩国关税厅数据，1月进口较上年同期增长19.7%，增幅高于初值
的18.6%。
    
    1月贸易顺差修正为28亿美元，低于初值的32亿美元。
    
    以下为韩国关税厅发布的1月贸易修正数据：

                                 修正值         初值*
    贸易收支(10亿美元)         顺差2.81      顺差3.20
    出口额(10亿美元)              40.31         40.33
          (较上年同期变动%)       +11.2         +11.2
    进口额(10亿美元)              37.50         37.13
          (较上年同期变动%)       +19.7         +18.6

    * 初值为韩国产业通商资源部于2月1日公布。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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