韩国财长称韩将加强与美国沟通 检视中国是否违反贸易准则

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透首尔3月24日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周五表示，韩国打算积极向美国特朗普政府解释其贸易和汇率政策。
“美国新政府持续指出诸如与主要贸易伙伴国之间的贸易逆差等问题，”柳一镐在与其他政府官员举行会议的开场白中说到。
“我国政府不仅将继续说明我们的外汇政策，还将积极传达我们的努力，有效开展双边自由贸易协议并创出平衡的贸易结构。”
柳一镐补充说，韩国政府还在密切检视中国近来有关萨德系统部署的反应是否违反国际贸易规范。
中国强烈反对韩国部署萨德，但未说明抑制韩企在华活动的举措与跟韩国的外交争端有关。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张涛/张若琪)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。