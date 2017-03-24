韩国财长称韩将加强与美国沟通 检视中国是否违反贸易准则

路透首尔3月24日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周五表示，韩国打算积极向美国特朗普政府解释其贸易和汇率政策。

“美国新政府持续指出诸如与主要贸易伙伴国之间的贸易逆差等问题，”柳一镐在与其他政府官员举行会议的开场白中说到。

“我国政府不仅将继续说明我们的外汇政策，还将积极传达我们的努力，有效开展双边自由贸易协议并创出平衡的贸易结构。”

柳一镐补充说，韩国政府还在密切检视中国近来有关萨德系统部署的反应是否违反国际贸易规范。

中国强烈反对韩国部署萨德，但未说明抑制韩企在华活动的举措与跟韩国的外交争端有关。(完)