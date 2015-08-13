版本:
中国
国际财经 | 2015年 8月 13日 星期四 15:56 BJT

韩国称相比人民币汇率短期波动 中国经济走势对韩国经济更重要

路透首尔8月13日 - 韩国企划财政部周四称，相比人民币汇率的短期波动，中国经济走势和出口及其对韩国的影响对韩国经济更为重要。

在韩国企划财政部通过声明发布评论之前，该部官员开会探讨了中国本周安排人民币贬值的决策。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐