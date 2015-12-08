特写：留学费用高昂光环不再，更多韩国学生选择国内高校

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月8日 - 多年来许多韩国学生选择赴海外留学，现在由于代价昂贵的留学资历无法继续成为在严峻就业市场谋职的助力--有时甚至成为不利因素，更多的韩国年轻人选择在国内接受教育。

招聘方及学生们称，包括英语在内的国内教育质量改善，意味着海外教育的优势已不如过往那么大。韩国素以高度重视学业成就知名。

与此同时，在国内接受教育通过学校积累人脉，亦可帮助获得职位以及领先优势。

“国内毕业生的能力提升了，所以现在企业不再盲目偏好海归，”猎头企业Careercare的高级执行总监Lee Young-mi说道。

韩国赴美学生的数量仅次于中国和印度，但据国际教育协会（IIE）统计，韩国赴美学生数量连续四年下降。

政府数据显示，韩国在海外接受大专或以上教育的学生数量在2011年达到峰值，为262,465人，占韩国接受高等教育总人数的6.7%；去年该数字下滑至214,696人，或占接受高等教育总人数的5.8%。

中小学生留学的数量减少尤为明显：韩国中小学生去年有10,907人赴海外留学，相比2006年高峰减少近三分之二。

韩国国民大学副教授、LG 前招聘负责人Kim Dong-jin称，韩国雇主仍然看重拥有外国名校MBA学历或者高级学位的应聘者，但对海归本科生的需求减少。

他称，这部分是因在国内接受教育的人毕业后拥有有用的关系网。

“国内学生从学校和学长以及政府项目中获得了诸多支持，”他说道。

相反，海归韩国学生可能会更难融入等级森严的韩国职场。

“他们比较自我，适应韩国企业文化会有困难，”他说道。

更多韩国人选择国内接受教育的另一个因素，是海外留学成本高昂，尤其是在当前韩国经济疲弱、年轻人失业率和家庭债务高企之际。

据美国大学理事会的数据，美国四年制私立学校当前学年的平均学费是32,405美元，而州外学生就读美国公立学校的学费为23,893美元。

这还未包括住宿与旅行费用。据韩国大学教育协议会，韩国大学的平均学费则为667万韩元（5,812美元）。（完）