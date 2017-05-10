文在寅当选韩国总统 主张“国家利益优先”

路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。

文的胜利还将结束韩国长达数月的政治动荡。前保守派总统朴槿惠因贪腐丑闻遭国会弹劾，法院维持国会决定，朴成为韩国历史上第一位主政时遭革职的民选总统，导致韩国提前进行大选，以确定总统接任者。

文在寅在2012年总统大选中以微弱劣势输给朴槿惠。他主张与朝鲜进行对话，以缓和因为后者加快发展核和导弹发展计划而导致的紧张局势。他还希望对三星、现代等有影响力的家族式大企业进行改革，增加财政支出以创造就业。

他批评前两个保守派政府都没能阻止朝鲜的武器发展。文在寅主张双轨政策，保持对话的同时持续施压和制裁以促使其改变。

文在竞选时的承诺包括“国家利益优先”政策，这一主张赢得了希望韩国抵制来自大的盟国和邻国影响的一些选民的支持。

文在寅的当选可能还会令部署萨德反导系统变得复杂化。

他曾表示，部署萨德的决定做得过快，下一届政府应该对是否部署该系统有最终的发言权。(完)