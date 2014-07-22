韩国警方称发现“岁月号”船主俞炳彦遗体

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔7月22日 - 韩国警方周二称，上月在该国南部发现的一具尸体是被通缉的“岁月号”所属清海镇海运公司会长俞炳彦（Yoo Byung-un）。“岁月号”沉船事故造成逾300人丧生。
警方称，6月12日发现的这具尸体被发现时已严重腐烂，DNA以及指纹鉴定表明这是俞炳彦。
俞炳彦被控贪污、失职和逃税，警方已对其通缉逾两个月，悬赏50万美元。
韩国南部城市顺天的警方负责人Woo Hyung-ho在新闻发布会上说，在现场找到一本俞炳彦写的书，以及一个空的鲨鱼肝油瓶子，这种鲨鱼肝油是俞炳彦家族企业生产的。
警方称，之所以到现在才宣布消息，是由于DNA司法调查花了40天时间。但警方也承认，调查“并不完美”。
死亡时间仍不明确，因尸体腐烂度超过80%。
就在不到24小时前，韩国检方刚刚宣布“岁月号”沉船事故调查的中期结果，并就未能抓获俞炳彦而致歉，检方当时未提到发现一具怀疑可能是俞炳彦的尸体。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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