韩国警方称发现“岁月号”船主俞炳彦遗体

路透首尔7月22日 - 韩国警方周二称，上月在该国南部发现的一具尸体是被通缉的“岁月号”所属清海镇海运公司会长俞炳彦（Yoo Byung-un）。“岁月号”沉船事故造成逾300人丧生。

警方称，6月12日发现的这具尸体被发现时已严重腐烂，DNA以及指纹鉴定表明这是俞炳彦。

俞炳彦被控贪污、失职和逃税，警方已对其通缉逾两个月，悬赏50万美元。

韩国南部城市顺天的警方负责人Woo Hyung-ho在新闻发布会上说，在现场找到一本俞炳彦写的书，以及一个空的鲨鱼肝油瓶子，这种鲨鱼肝油是俞炳彦家族企业生产的。

警方称，之所以到现在才宣布消息，是由于DNA司法调查花了40天时间。但警方也承认，调查“并不完美”。

死亡时间仍不明确，因尸体腐烂度超过80%。

就在不到24小时前，韩国检方刚刚宣布“岁月号”沉船事故调查的中期结果，并就未能抓获俞炳彦而致歉，检方当时未提到发现一具怀疑可能是俞炳彦的尸体。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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