韩国警方称发现“岁月号”船主俞炳彦遗体

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月22日 - 韩国警方周二称，上月在该国南部发现的一具尸体是被通缉的“岁月号”所属清海镇海运公司会长俞炳彦（Yoo Byung-un）。“岁月号”沉船事故造成逾300人丧生。
警方称，6月12日发现的这具尸体被发现时已严重腐烂，DNA以及指纹鉴定表明这是俞炳彦。
俞炳彦被控贪污、失职和逃税，警方已对其通缉逾两个月，悬赏50万美元。
韩国南部城市顺天的警方负责人Woo Hyung-ho在新闻发布会上说，在现场找到一本俞炳彦写的书，以及一个空的鲨鱼肝油瓶子，这种鲨鱼肝油是俞炳彦家族企业生产的。
警方称，之所以到现在才宣布消息，是由于DNA司法调查花了40天时间。但警方也承认，调查“并不完美”。
死亡时间仍不明确，因尸体腐烂度超过80%。
就在不到24小时前，韩国检方刚刚宣布“岁月号”沉船事故调查的中期结果，并就未能抓获俞炳彦而致歉，检方当时未提到发现一具怀疑可能是俞炳彦的尸体。（完）
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。