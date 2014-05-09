韩国“岁月号”遇难学生家长游行 要求见总统

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔/仁川5月8日电 - 韩国“岁月号”沉船事故遇难学生家长周五清晨在总统府外游行，要求与总统朴槿惠会面。
遇难学生的家人紧握孩子遗照，在防暴警察的拦阻下无法靠近总统府，他们坐在道路中央，有的小声抽泣，有的放声痛哭，有的则愤怒大喊。
一名学生家人通过扩音器说：“总统，听听我们的声音。给我们10秒钟就行。为什么要挡路？”
韩国政府对沉船事件的处理方式，遭到遇难者家人的批评，他们认为倘若政府最初的反应能更快些，就可以挽救更多的生命。
“岁月号”客轮当时从仁川驶往济州岛途中翻船，船上乘客和船员共476人中，其中主要是一所高中的师生。仅172人获救，其余人丧生或下落不明。
船长和部分船员弃船逃跑，学生们等待船员指令，船员却多次要求他们留在船舱中，这些学生为他们的顺从付出了生命的代价。
遇难学生家人发布的最新视频令人心碎，在视频中学生们笑着试图沿竖着的甲板往上爬，但以失败告终。
之前从学生手机中提取的画面显示，当船只开始倾斜时，他们还在玩耍，甚至拿“泰坦尼克号”事件开玩笑，而当时他们本有充足时间可以跳下船。
“岁月号”配有46搜救生艇，但只打开了两艘。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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