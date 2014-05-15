韩国“岁月号”船长等4人被诉杀人罪（更新版）

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透韩国木浦5月15日（记者 Ju-min Park） -韩国一名高级检察官称，检方周四以杀人罪起诉上月倾覆的“岁月号”客轮的四名船员，其中包括船长。
检方并起诉其他幸存的所有11名船员玩忽职守。据信这些船员先于许多旅客逃离了沉船，此后当局对他们发起了刑事犯罪调查。
负责此项调查的检察官安尚敦(Ahn Sang-don)在记者会上称：“船长、大副、二副和轮机长先于旅客逃离，导致伤亡惨重。”
“岁月号”客轮当时从仁川驶往济州岛途中翻船，船上乘客和船员共476人，其中339人是一所高中的师生。船上仅172人获救，其余人丧生或下落不明。
迄今已找到了281具尸体，仍有23人下落不明。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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