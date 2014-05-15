韩国“岁月号”船长等4人被诉杀人罪（更新版）

路透韩国木浦5月15日（记者 Ju-min Park） -韩国一名高级检察官称，检方周四以杀人罪起诉上月倾覆的“岁月号”客轮的四名船员，其中包括船长。

检方并起诉其他幸存的所有11名船员玩忽职守。据信这些船员先于许多旅客逃离了沉船，此后当局对他们发起了刑事犯罪调查。

负责此项调查的检察官安尚敦(Ahn Sang-don)在记者会上称：“船长、大副、二副和轮机长先于旅客逃离，导致伤亡惨重。”

“岁月号”客轮当时从仁川驶往济州岛途中翻船，船上乘客和船员共476人，其中339人是一所高中的师生。船上仅172人获救，其余人丧生或下落不明。

迄今已找到了281具尸体，仍有23人下落不明。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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