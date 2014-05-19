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时事要闻 | 2014年 5月 19日 星期一 11:01 BJT

朴槿惠为沉船事故道歉 决定解散海洋警察厅

路透首尔5月19日 - 韩国总统朴槿惠周一就“岁月号”沉船事故正式道歉，并表示将解散在救援工作中表现失败的海洋警察厅。

朴槿惠在向国民发表的电视讲话中称，海洋警察厅的救援职能将移交给将要设立的国家紧急安全机构，调查职能将移交给警察厅。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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