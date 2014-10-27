韩国检方寻求判处“岁月号”渡轮船长死刑

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透韩国光州10月27日 - 韩国检方周一寻求法院判处4月失事的“岁月号”渡轮船长死刑。“岁月号”渡轮事故酿成304人死亡或失踪的惨剧。
68岁的船长李俊锡（Lee Joon-seok）被控谋杀罪，检方向法庭表示，李俊锡因玩忽职守犯下相当于谋杀的危害，应被判处死刑。法庭尚未作出判决。
“岁月号”渡轮4月16日失事，引发全国哀悼及对总统朴谨惠领导的政府救援不力的猛烈批评。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。