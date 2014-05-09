韩国“岁月号”遇难学生家长游行 要求见总统

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/仁川5月8日电 - 韩国“岁月号”沉船事故遇难学生家长周五清晨在总统府外游行，要求与总统朴槿惠会面。
遇难学生的家人紧握孩子遗照，在防暴警察的拦阻下无法靠近总统府，他们坐在道路中央，有的小声抽泣，有的放声痛哭，有的则愤怒大喊。
一名学生家人通过扩音器说：“总统，听听我们的声音。给我们10秒钟就行。为什么要挡路？”
韩国政府对沉船事件的处理方式，遭到遇难者家人的批评，他们认为倘若政府最初的反应能更快些，就可以挽救更多的生命。
“岁月号”客轮当时从仁川驶往济州岛途中翻船，船上乘客和船员共476人中，其中主要是一所高中的师生。仅172人获救，其余人丧生或下落不明。
船长和部分船员弃船逃跑，学生们等待船员指令，船员却多次要求他们留在船舱中，这些学生为他们的顺从付出了生命的代价。
遇难学生家人发布的最新视频令人心碎，在视频中学生们笑着试图沿竖着的甲板往上爬，但以失败告终。
之前从学生手机中提取的画面显示，当船只开始倾斜时，他们还在玩耍，甚至拿“泰坦尼克号”事件开玩笑，而当时他们本有充足时间可以跳下船。
“岁月号”配有46搜救生艇，但只打开了两艘。（完）
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。