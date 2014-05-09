韩国“岁月号”遇难学生家长游行 要求见总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔/仁川5月8日电 - 韩国“岁月号”沉船事故遇难学生家长周五清晨在总统府外游行，要求与总统朴槿惠会面。

遇难学生的家人紧握孩子遗照，在防暴警察的拦阻下无法靠近总统府，他们坐在道路中央，有的小声抽泣，有的放声痛哭，有的则愤怒大喊。

一名学生家人通过扩音器说：“总统，听听我们的声音。给我们10秒钟就行。为什么要挡路？”

韩国政府对沉船事件的处理方式，遭到遇难者家人的批评，他们认为倘若政府最初的反应能更快些，就可以挽救更多的生命。

“岁月号”客轮当时从仁川驶往济州岛途中翻船，船上乘客和船员共476人中，其中主要是一所高中的师生。仅172人获救，其余人丧生或下落不明。

船长和部分船员弃船逃跑，学生们等待船员指令，船员却多次要求他们留在船舱中，这些学生为他们的顺从付出了生命的代价。

遇难学生家人发布的最新视频令人心碎，在视频中学生们笑着试图沿竖着的甲板往上爬，但以失败告终。

之前从学生手机中提取的画面显示，当船只开始倾斜时，他们还在玩耍，甚至拿“泰坦尼克号”事件开玩笑，而当时他们本有充足时间可以跳下船。