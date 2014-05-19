韩总统朴槿惠就沉船事故道歉 解散海警部门

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月19日（记者 Jack Kim） - 韩国总统朴槿惠周一正式就上月“岁月号”沉船事件道歉，并称将解散海警部门，因其救援不力。
此次沉船事件是韩国20年来最严重的民事海难，而政府救援工作迟缓、效率低，引发公众的愤怒。
调查显示，此次沉船事件后，朴槿惠的支持率下滑了超过20个百分点。
朴槿惠在全国电视讲话中称：“作为总统，我应对人民的安全和生命负责，我为所有人遭受的痛苦，向全国人民道歉。”
她承诺将进行全面改革、改善监管，并表示将严惩因玩忽职守而危及公共安全的官僚和企业。
她说：“买下一艘船龄已20年的船只，加以改造后增加承载量，实际货物严重超载，虚报载重，但（在各环节）没有一个负责监管的人加以阻止。”
她特地谈到，海警部门的结构性问题，是导致此次伤亡如此惨重的主要原因。从电视上播放的画面可以看到，这艘船是慢慢沉没的，多数旅客困在了船舱里。
朴槿惠说：“倘若在事故发生后，立即、积极地组织援救，本可以降低伤亡的。”
她称，海警部门解散，其救援职能由即将成立的应急安全机构 承担，调查职能则交由警察部门负责。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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