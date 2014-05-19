韩总统朴槿惠就沉船事故道歉 解散海警部门

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月19日（记者 Jack Kim） - 韩国总统朴槿惠周一正式就上月“岁月号”沉船事件道歉，并称将解散海警部门，因其救援不力。

此次沉船事件是韩国20年来最严重的民事海难，而政府救援工作迟缓、效率低，引发公众的愤怒。

调查显示，此次沉船事件后，朴槿惠的支持率下滑了超过20个百分点。

朴槿惠在全国电视讲话中称：“作为总统，我应对人民的安全和生命负责，我为所有人遭受的痛苦，向全国人民道歉。”

她承诺将进行全面改革、改善监管，并表示将严惩因玩忽职守而危及公共安全的官僚和企业。

她说：“买下一艘船龄已20年的船只，加以改造后增加承载量，实际货物严重超载，虚报载重，但（在各环节）没有一个负责监管的人加以阻止。”

她特地谈到，海警部门的结构性问题，是导致此次伤亡如此惨重的主要原因。从电视上播放的画面可以看到，这艘船是慢慢沉没的，多数旅客困在了船舱里。

朴槿惠说：“倘若在事故发生后，立即、积极地组织援救，本可以降低伤亡的。”

她称，海警部门解散，其救援职能由即将成立的应急安全机构 承担，调查职能则交由警察部门负责。（完）