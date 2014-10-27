版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:50 BJT

韩国检方寻求判处“岁月号”渡轮船长死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国光州10月27日 - 韩国检方周一寻求法院判处4月失事的“岁月号”渡轮船长死刑。“岁月号”渡轮事故酿成304人死亡或失踪的惨剧。

68岁的船长李俊锡（Lee Joon-seok）被控谋杀罪，检方向法庭表示，李俊锡因玩忽职守犯下相当于谋杀的危害，应被判处死刑。法庭尚未作出判决。

“岁月号”渡轮4月16日失事，引发全国哀悼及对总统朴槿惠领导的政府救援不力的猛烈批评。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐