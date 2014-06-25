特写：“岁月号”幸存学生返校 心理创伤难消

路透韩国安山6月25日（记者 Ju-min Park） - 75名“岁月号”沉船事故中幸存的学生周三返校上课，他们拉着手走进校门，有的学生强忍着泪水，他们表示要永远记住失去的朋友。

有遇难学生的家长哭着在校门外迎接这些孩子。一些悲伤的家长手中还举着牌子，其中一个牌子上写着“我们爱你们”。

一名18岁的男生强忍着眼泪说：“大人总告诉我们要忘记这件事，振作起来。但我们会记得并想念我们的朋友。因为我们所能做的，就是不要忘记他们。像我们一样记住他们吧，别忘了他们。”

时隔沉船事故已经两个多月，五辆巴士车把这些幸存学生送到了学生，有警察护送。

很多学生戴着刻有“记住0416”字样的手镯，每个学生都有家长陪同。4月16日，正是“岁月号”沉船的日子。船上的325名高中生，多数听从船员指令留在了船舱中，最终付出了生命的代价。

一名正要去上课的学生说：“我们的朋友和老师，因为那些不负责任、自私自利的成年人而离开了我们。”

15名幸存的船员接受了审讯，包括船长在内的四人被控杀人罪。录像显示这些船员在船开始侧倾时，告诉乘客留在原地，他们却弃船逃跑，这激起了韩国民众的愤怒，韩国政府亦因在事故中应对不力而遭到抨击。

总理郑烘原事后引咎辞职，总统朴槿惠宣布解散海警部门，因其救援不力。

韩国对“岁月号”所属公司的实际所有者YooByung-un进行搜捕，但目前尚未捉拿归案。

对于幸存学生和家长来说，过去这两个月经历了心灵的煎熬，也一直在纠结是否要转学。

但他们最终还是决定回到熟悉的檀园高中，尝试修复心理伤痕。

其中一名幸存学生的父亲Park Suck-soon说：“孩子们回到学校，带着沉船、疏散、失去朋友和老师留下的创伤。”他又补充道：“别忘了4月16日这一天。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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