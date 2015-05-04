韩国首尔计划拆除江南区最后一处贫民窟

路透首尔5月4日 （记者 Ju-min Park） - 在首尔最奢华社区边上的九龙村，80岁的Kim Ok-nyo正在用木炭给自己有两个房间的棚屋取暖，有2,000名居民生活在这个贫民区。

九龙村是首尔江南区最后一个贫民区，预计将于今夏开始拆除。此前数年，首尔市、江南区、开发商甚至是九龙村的居民之间争吵不断，令重建计划陷于停滞。

九龙村未能受益于韩国的经济奇迹，是韩国收入不均日渐拉大的象征。韩国有近半数老年人生活贫困，该比例在经济合作暨发展组织（OECD）中最高。

首尔市和江南区官员12月就重建计划达成协议，将建设数以千计的廉价住房，包括提供给现有贫民区居民的补贴性住房。

“我们需要迅速开发这片区域，为住在那里的人们改善住房安全条件，这些非法的棚屋年久失修，不堪风雨，”江南区负责重建事宜的官员Cho Gyu-tae说道。

在此前的重建努力失败后，79岁的九龙村居民Ahn Young-chan仍然担心希望不易实现。

“我们得等着瞧，”他说道。“老实说我们没有权力。我们没有选择，只能听政府的。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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