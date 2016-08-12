韩国称在调查谷歌是否违反该国反竞争法

路透首尔8月12日 - 韩国公平交易委员会(KFTC)周五表示，正在调查谷歌(GOOG.O)是否违反韩国反竞争法。这是KFTC首度承认正式对谷歌进行调查。

KFTC声明稿中并未评论此项对谷歌调查的性质，也未披露谷歌可能有哪些违法之处。

谷歌拒绝置评。Alphabet(GOOGL.O)是谷歌母公司。

韩国当地媒体之前报导称，KFTC在对谷歌进行反垄断调查，因后者涉嫌在搭载安卓操作系统的手机上预装谷歌的软件。(完)