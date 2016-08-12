韩国称在调查谷歌是否违反该国反竞争法

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透首尔8月12日 - 韩国公平交易委员会(KFTC)周五表示，正在调查谷歌(GOOG.O)是否违反韩国反竞争法。这是KFTC首度承认正式对谷歌进行调查。
KFTC声明稿中并未评论此项对谷歌调查的性质，也未披露谷歌可能有哪些违法之处。
谷歌拒绝置评。Alphabet(GOOGL.O)是谷歌母公司。
韩国当地媒体之前报导称，KFTC在对谷歌进行反垄断调查，因后者涉嫌在搭载安卓操作系统的手机上预装谷歌的软件。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞；审校 杜明霞/王颖)
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
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