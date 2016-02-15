韩国一军用直升机坠毁 3人死亡

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔2月15日 - 韩国国防部称，该国一架军用直升机周一上午在试飞期间坠毁，造成三名士兵死亡。
韩国国防部一名官员称，机上四人受伤严重，后来有三人在医院不治身亡。
出事直升机为贝尔UH-1H Iroquois，当地时间上午10点左右（0100 GMT）在春川市坠毁。官员们正在调查坠毁原因。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。