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时事要闻 | 2016年 2月 15日 星期一 14:36 BJT

韩国一军用直升机坠毁 3人死亡

路透首尔2月15日 - 韩国国防部称，该国一架军用直升机周一上午在试飞期间坠毁，造成三名士兵死亡。

韩国国防部一名官员称，机上四人受伤严重，后来有三人在医院不治身亡。

出事直升机为贝尔UH-1H Iroquois，当地时间上午10点左右（0100 GMT）在春川市坠毁。官员们正在调查坠毁原因。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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