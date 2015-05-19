韩印计划加强防务合作并为基础设施建设融资

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月18日 - 印度总理莫迪周一抵达韩国访问，两国就加强防务合作达成共识，而韩国承诺为基础设施项目提供100亿美元融资。

韩印两国发表声明称，韩国企划财政部和韩国进出口银行将创立一个10亿美元的经济发展合作基金，并向印度提供90亿美元的出口信贷。

莫迪在为期两天的访韩行程伊始与韩国总统朴槿惠签署了这项协议。

两国联合声明中有七点聚焦防务合作，包括韩国与印度造船厂以及两国海军之间的交流。

“我已请求朴总统支持韩国企业参与印度的防务产业，她给予了积极回应，”莫迪在与朴槿惠举行的联合新闻发布会上表示。

韩国是莫迪亚洲之行的最后一站，之前先后访问了中国与蒙古国，他此行旨在加强对外经济合作关系。（完）