韩印计划加强防务合作并为基础设施建设融资

(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月18日 - 印度总理莫迪周一抵达韩国访问，两国就加强防务合作达成共识，而韩国承诺为基础设施项目提供100亿美元融资。
韩印两国发表声明称，韩国企划财政部和韩国进出口银行将创立一个10亿美元的经济发展合作基金，并向印度提供90亿美元的出口信贷。
莫迪在为期两天的访韩行程伊始与韩国总统朴槿惠签署了这项协议。
两国联合声明中有七点聚焦防务合作，包括韩国与印度造船厂以及两国海军之间的交流。
“我已请求朴总统支持韩国企业参与印度的防务产业，她给予了积极回应，”莫迪在与朴槿惠举行的联合新闻发布会上表示。
韩国是莫迪亚洲之行的最后一站，之前先后访问了中国与蒙古国，他此行旨在加强对外经济合作关系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
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