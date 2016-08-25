瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔8月25日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国将从8月29日开始与伊朗用欧元进行贸易结算。
“将从下周一开始实施，”柳一镐谈到允许两国之间用欧元结算贸易的决定时向记者称。
柳一镐表示，此举“将在很大程度上消除促进与伊朗投资和贸易过程中遇到的障碍”，并称KEB Hana Bank、新韩银行和友利银行(000030.KS)已被选为清算行。
直到目前，韩国购买伊朗石油及在伊朗建筑项目的支付都用韩元结算，即便在西方国家取消对伊朗制裁后，这样的做法还是限制了企业活动。(完)
(编译 许娜；审校 艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。