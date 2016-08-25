路透首尔8月25日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国将从8月29日开始与伊朗用欧元进行贸易结算。

“将从下周一开始实施，”柳一镐谈到允许两国之间用欧元结算贸易的决定时向记者称。

柳一镐表示，此举“将在很大程度上消除促进与伊朗投资和贸易过程中遇到的障碍”，并称KEB Hana Bank、新韩银行和友利银行(000030.KS)已被选为清算行。

直到目前，韩国购买伊朗石油及在伊朗建筑项目的支付都用韩元结算，即便在西方国家取消对伊朗制裁后，这样的做法还是限制了企业活动。(完)