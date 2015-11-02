安倍晋三希望美日韩在南海问题上进行合作

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔11月2日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一（Koichi Hagiuda）称，日本首相安倍晋三周一与韩国总统朴槿惠举行双边峰会时表示，希望美日韩在维护南海开放与和平一事上进行合作。
萩生田光一在安倍与朴槿惠举行完会谈后的新闻发布会上称：“他（安倍）表示，日本希望与韩国和美国在各方面进行合作，以维护该海域的开放、自由与和平。”
萩生田光一没有透露相关的详情。
萩生田光一告诉记者，安倍对朴槿惠称，南海局势是“国际社会共同关注的问题”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。