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时事要闻 | 2015年 11月 2日 星期一 13:44 BJT

安倍晋三希望美日韩在南海问题上进行合作

路透首尔11月2日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一（Koichi Hagiuda）称，日本首相安倍晋三周一与韩国总统朴槿惠举行双边峰会时表示，希望美日韩在维护南海开放与和平一事上进行合作。

萩生田光一在安倍与朴槿惠举行完会谈后的新闻发布会上称：“他（安倍）表示，日本希望与韩国和美国在各方面进行合作，以维护该海域的开放、自由与和平。”

萩生田光一没有透露相关的详情。

萩生田光一告诉记者，安倍对朴槿惠称，南海局势是“国际社会共同关注的问题”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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